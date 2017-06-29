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22:07 (мск), источник: Капитал

В чернобыльской зоне горит 25 га леса

К борьбе с огнем привлечены 102 человека личного состава и 22 единицы техники.

Источник: Капитал

29 июня в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции на территории Лубянского лесничества продолжается пожар, площадь которого достигла 25 га. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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«29 июня в 12:35 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения на территории Лубянского лесничества предварительно при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 20 га», — рассказали в ведомстве.

По их данным, по состоянию на 18:00 площадь низового пожара составляет около 25 га с последующим распространением на верховой — площадью около 0,5 га.

К тушению пожара привлечены 102 чел. личного состава и 22 ед. техники, из них от ГСЧС 63 человек личного состава и 11 единиц техники, в том числе вертолет и 2 самолета. Дополнительно приведены в готовность 50 человек личного состава и 10 единиц техники Киевской, Житомирской областей и г. Киев.

Напомним, за минувшие сутки, 28 июня, на территории Украины произошло 255 пожара, 1 человек погиб.

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