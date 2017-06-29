У мечети в пригороде Парижа началась антитеррористическая операция

По их данным, широкомасштабная операция идет в районе мечети в Кретее, юго-восточном пригороде французской столицы.

По первоначальной информации с места происшествия, речь идет о неудавшейся попытке использования внедорожника для осуществления теракта.

О том, есть ли на месте происшествия пострадавшие, пока не сообщается.