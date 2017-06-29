У мечети в пригороде Парижа началась антитеррористическая операция
Москва. 29 июня. INTERFAX.RU — Французская полиция проводит в четверг крупную антитеррористическую операцию в пригороде Парижа, сообщают французские СМИ.
Москва. 29 июня. INTERFAX.RU — Французская полиция проводит в четверг крупную антитеррористическую операцию в пригороде Парижа, сообщают французские СМИ.
По их данным, широкомасштабная операция идет в районе мечети в Кретее,
По первоначальной информации с места происшествия, речь идет о неудавшейся попытке использования внедорожника для осуществления теракта.
О том, есть ли на месте происшествия пострадавшие, пока не сообщается.