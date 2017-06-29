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21:38 (мск), источник: Интерфакс

У мечети в пригороде Парижа началась антитеррористическая операция

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU — Французская полиция проводит в четверг крупную антитеррористическую операцию в пригороде Парижа, сообщают французские СМИ.

По их данным, широкомасштабная операция идет в районе мечети в Кретее, юго-восточном пригороде французской столицы.

По первоначальной информации с места происшествия, речь идет о неудавшейся попытке использования внедорожника для осуществления теракта.

О том, есть ли на месте происшествия пострадавшие, пока не сообщается.

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