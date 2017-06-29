Мужчина попытался въехать в толпу у мечети в Париже

ЧП произошло в городе Кретей в 11 километрах от французской столицы. Стражи порядка пояснили, что злоумышленник не сумел воплотить свой план в жизнь из-за установленных перед мечетью заграждений.

Мотивы преступника пока не установлены. Как сообщает газета Le Parisien со ссылкой на свои источники, он хотел отомстить за террористические акты в клубе Bataclan и на Елисейских полях. В момент инцидента он не находился под воздействием алкоголя либо наркотиков.

24 мая президент Франции Эммануэль Макрон решил обратиться в парламент с предложением об очередном, шестом продлении действия режима чрезвычайного положения (ЧП) в стране до 1 ноября. Данный режим действует с 14 ноября 2015 года. За день до этого смертники устроили в Париже ряд взрывов, в том числе у стадиона «Стад де Франс», открыли стрельбу по посетителям нескольких ресторанов и захватили заложников в концертном зале «Батаклан». Жертвами скоординированных нападений стали 130 человек, более 350 пострадали.

19 июня на Елисейских полях в центре Парижа неизвестный на легковушке протаранил фургон Национальной жандармерии. После столкновения легковая машина загорелась. Ее водитель позднее умер. По предварительной информации, у находившегося за рулем человека был найден автомат. В сгоревшем автомобиле также обнаружены газовый баллон и боеприпасы.