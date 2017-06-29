Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
В Японии парализованного заставили ползти по трапу самолета
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
10-летний мальчик прославился благодаря записке на коробке
После жалобы Путину уволили 150 сотрудников предприятия
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Алексей Воробьев резко похудел ради роли в американском сериале
Юлия Волкова из t.A.T.u. стала героиней шоу «Секрет на миллион»
Lada Vesta, о которой мечтает каждый таксист
«Манекен» — новый способ «развода» на дороге
53-летняя жена Крутого в белом купальнике очаровала Сеть - СМИ
СМИ о том, от чего умер солист "Иванушек" Яковлев
41-летняя азиатка выглядит феноменально молодо (фото)
Фото Екатерины Андреевой и ее 34-летней дочки восхитили Сеть
СМИ: Сати Казанова высказалась о смерти экс-солиста "Иванушек"
СМИ о том, от чего умер солист "Иванушек" Яковлев
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
23:10 (мск), источник: Sputnik.md

В Румынии разбился военный грузовик: есть погибшие

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. В населенном пункте Дымбовичиоара уезда Арджеш (Румыния) военный грузовки упал в пропасть в четверг вечером, сообщили журналистам в Департаменте чрезвычайных ситуаций.

Источник: Sputnik.md

«В нем было много человек. По предварительным данным, есть несколько погибших. Точное их число пока неизвестно», — говорится в сообщении.

В уезде объявлен «красный код» (высший уровень чрезвычайной ситуации — прим.ред.). На место ЧП выехали девять экипажей «SMURD», 6 местных карет скорой помощи и 3 пожарных расчета. Создан оперативный штаб для управления операцией.

Румынские СМИ пишут о том, что сообщивший о произошедшем сказал приблизительно о 20 людях, находившихся в транспортном средстве. По его словам, четверо не подавали признаков жизни.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Молдове сегодня днем до +32 градусов, советы - как пережить жару
Присяжные признали виновными всех подсудимых по делу Немцова
Белый дом объявил о первой встрече Путина и Трампа
Германия разгромила Мексику и вышла в финал Кубка конфедераций
Катар готов сесть за стол переговоров с арабскими странами
Украина взыскала с «Газпрома» $3 млн
В Госдуму внесен законопроект о запрете курения у подъездов
Мужчина попытался въехать в толпу у мечети в Париже
Спорт
Сборная Канады сыграет на Кубке Первого канала ФХР повысила агентские взносы, утвердила права переходов юниоров, а также увеличила число участников Кубка Первого канала
Авто
Москвичей предупредили о «ветхозаветном потопе» в пятницу Синоптики отмечают, что завтра вечером Москву может накрыть сильнейший за последние пять лет дождь
Hi-Tech
Фото дня: первый в мире телефон, которому не нужна батарейка Миру впервые представлен мобильный телефон, которому не нужна батарейка. Данный девайс будет брать энергию из воздуха
Кино
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл» Известные актеры и молодые звезды экрана снимаются в необычном проекте от создателей фильмов «Танцы насмерть» и «Проект Gemini»
Недвижимость
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
Чиновники назвали дату окончания ремонта улиц в центре Москвы
Владельцы магазинов пытаются заработать на программе реновации
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Жена моряка сделала мужу сюрприз, скрыв беременность Чтобы снять на видео реакцию супруга, женщина полгода мужественно хранила в секрете новость о грядущем пополнении в семье.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь