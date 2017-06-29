В Румынии разбился военный грузовик: есть погибшие

«В нем было много человек. По предварительным данным, есть несколько погибших. Точное их число пока неизвестно», — говорится в сообщении.

В уезде объявлен «красный код» (высший уровень чрезвычайной ситуации — прим.ред.). На место ЧП выехали девять экипажей «SMURD», 6 местных карет скорой помощи и 3 пожарных расчета. Создан оперативный штаб для управления операцией.

Румынские СМИ пишут о том, что сообщивший о произошедшем сказал приблизительно о 20 людях, находившихся в транспортном средстве. По его словам, четверо не подавали признаков жизни.