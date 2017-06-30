«ДНР» опровергла теракт и озвучила свою версию обрушения университета в Донецке
Обрушение здания университета торговли в Донецке руководство «ДНР» связало с последствиями дождя. Об этом пишут местные информресурсы.
Обрушение здания университета торговли в Донецке руководство «ДНР» связало с последствиями дождя. Об этом пишут местные информресурсы.
«В результате дождя, который сегодня шел в Донецке, произошел подмыв конструкции здания,
Агентство пишет, что в результате инцидента пострадала
Сегодня в центре Донецка прогремел взрыв, в результате которого было повреждено здание университета торговли.
Российские СМИ называли происшедшее терактом и написали о погибших и пострадавших, в «ДНР» информацию о пострадавших опровергли.