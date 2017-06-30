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00:27 (мск), источник: 112.ua

«ДНР» опровергла теракт и озвучила свою версию обрушения университета в Донецке

Обрушение здания университета торговли в Донецке руководство «ДНР» связало с последствиями дождя. Об этом пишут местные информресурсы.

«В результате дождя, который сегодня шел в Донецке, произошел подмыв конструкции здания, из-за чего имело место частичное обрушение здания. Распространенная ранее информация о якобы произошедшем теракте не подтверждается», — говорится в сообщении.

Агентство пишет, что в результате инцидента пострадала женщина-сторож, которая была госпитализирована.

Сегодня в центре Донецка прогремел взрыв, в результате которого было повреждено здание университета торговли.

Российские СМИ называли происшедшее терактом и написали о погибших и пострадавших, в «ДНР» информацию о пострадавших опровергли.

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"ДНР" опровергла теракт и озвучила свою версию обрушения университета в Донецке
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