Телевидение Ирана опубликовало доказательство смерти главаря ИГ
Иранское телевидение распространило фотографии, которые подтверждают гибель главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра
Иранское телевидение распространило фотографии, которые подтверждают гибель главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра
Снимок был опубликован на сайте иранской телерадиовещательной корпорации IRIB.
На прошлой неделе Министерство обороны России сообщило о возможном уничтожении лидера ИГ в результате авиаудара ВКС РФ по пригороду сирийского города Ракка. По данным ведомства, в ходе военной операции 28 мая под удар самолетов Су-35С и Су-34 попал командный пункт ИГ, где проходило совещание лидеров организации.