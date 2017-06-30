Телевидение Ирана опубликовало доказательство смерти главаря ИГ

Снимок был опубликован на сайте иранской телерадиовещательной корпорации IRIB.

На прошлой неделе Министерство обороны России сообщило о возможном уничтожении лидера ИГ в результате авиаудара ВКС РФ по пригороду сирийского города Ракка. По данным ведомства, в ходе военной операции 28 мая под удар самолетов Су-35С и Су-34 попал командный пункт ИГ, где проходило совещание лидеров организации.