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00:48 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Телевидение Ирана опубликовало доказательство смерти главаря ИГ

Иранское телевидение распространило фотографии, которые подтверждают гибель главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Снимок был опубликован на сайте иранской телерадиовещательной корпорации IRIB.

Снимок был опубликован на сайте иранской телерадиовещательной корпорации IRIB.

На прошлой неделе Министерство обороны России сообщило о возможном уничтожении лидера ИГ в результате авиаудара ВКС РФ по пригороду сирийского города Ракка. По данным ведомства, в ходе военной операции 28 мая под удар самолетов Су-35С и Су-34 попал командный пункт ИГ, где проходило совещание лидеров организации.

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