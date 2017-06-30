Сильнейший ливень обрушился на север Молдовы
Во многих населенных пунктах снова упали деревья.
Во многих населенных пунктах снова упали деревья.
На территории районов Единец, Бричень, Бельцы и Сынжерей в настоящее время идет сильный ливень, сопровождающийся порывистым ветром, многие деревья упали. В Бричень
— Патрульные экипажи находятся на месте и оказывают помощь участника движения, — сообщили в Национальном инспекторате патрулирования.
В связи с тем, что в последующие часы дожди с порывистым ветром ожидаются на всей территории страны, ведомство выступило с рядом рекомендаций. В частности, представители инспектората призывают автовладельцев не парковать машины под деревьями, временно избегать прогулок в парках и небезопасных зонах, не оставлять детей без присмотра на улице, не превышать скорость движения.