Сильнейший ливень обрушился на север Молдовы

На территории районов Единец, Бричень, Бельцы и Сынжерей в настоящее время идет сильный ливень, сопровождающийся порывистым ветром, многие деревья упали. В Бричень из-за стихии сорвало крышу жилого дома, пострадавших нет, а в Бельцах на автомобиль упало дерево.

— Патрульные экипажи находятся на месте и оказывают помощь участника движения, — сообщили в Национальном инспекторате патрулирования.