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07:32 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Киеве напали на пассажирский автобус, следовавший в Одессу

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. В Голосеевском районе Киева группа из семи — восьми человек разбила стекла в пассажирском автобусе, который направлялся в Одессу, сообщает «Киев Оперативный».

По данным издания, все нападавшие были одеты в черную одежду.

«29.06.2017, примерно в 22:00, на парковке ВДНХ (НК “Экспоцентр” — Ред.), неизвестные подбежали к автобусу BK1926BA, который осуществлял нерегулярные перевозки и должен был выезжать с минуты на минуту в город Одесса, разбили несколько окон, а затем скрылись в неизвестном направлении. Предварительно было 7−8 человек, все в черном», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате хулиганских действий пострадали несколько человек.

Издание подчеркивает, что «в автобусе были обычные люди, некоторые с маленькими детьми».

На месте происшествия работают экипажи правоохранителей, рейс отложен.

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