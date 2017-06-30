В Киеве напали на пассажирский автобус, следовавший в Одессу

По данным издания, все нападавшие были одеты в черную одежду.

«29.06.2017, примерно в 22:00, на парковке ВДНХ (НК “Экспоцентр” — Ред.), неизвестные подбежали к автобусу BK1926BA, который осуществлял нерегулярные перевозки и должен был выезжать с минуты на минуту в город Одесса, разбили несколько окон, а затем скрылись в неизвестном направлении. Предварительно было 7−8 человек, все в черном», — говорится в сообщении.