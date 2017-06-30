Безработный житель Хабаровска обворовывал пассажирок автобусов

Фигуранта подозревают в том, что он похищал деньги у пассажирок автобусов, возбуждено уголовное дело, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

Так, в полицию обратилась женщина, у которой злоумышленник украл кошелек. В нем заявительница хранила шесть тысяч рублей. Позже стало известно о еще одной потерпевшей: у нее фигурант похитил портмоне, в котором находились три тысячи рублей. Оба инцидента произошли в автобусах.

Стражи правопорядка изъяли у фигуранта кошельки с деньгами. Выяснилось, что ранее безработный фигурант был судим за хранение наркотиков. Теперь он находится в изоляторе временного содержания, полицейские проверяют информацию о причастности мужчины к другим подобным преступлениям.