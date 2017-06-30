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04:06 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пьяный автолюбитель в Хабаровске врезался в автомобиль офицера юстиции

Один из пострадавших получил серьезные травмы.

Хабаровск, 30 июня, AmurMedia.

Водитель «Ноndа СR-V» в состоянии алкогольного опьянения столкнулся на улице Павла Морозова в Хабаровске с «Kia Rio», которой управлял лейтенант юстиции. В результате ДТП водитель одной из машин получил черепно-мозговую травму, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды управления ГИБДД по Хабаровску.

Поздно вечером 29 июня пьяный автолюбитель, управлявший «Ноndа СR-V» столкнулся неподалеку от дома № 58 по улице Павла Морозова с автомобилем «Кiа Riо». В происшествии пострадал водитель «Kia», 23-летний лейтенант юстиции, получивший закрытую черепную-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Пассажирка этого же автомобиля отделалась несколькими ушибами.

На данный момент на водителя «Honda CR-V» составлены материалы по ст. 12.8 часть 1 КоАП РФ и по ст. 12. 37 часть 2 КоАП РФ.

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