Гражданин Египта обокрал австралийца в столичном фитнес-клубе
На
На
Как рассказал собеседник агентства, в полицию обратился 44-летний гражданин Австралии, который сообщил, что после тренировки в
«В ходе розыска сотрудники полиции на ул. Щукинская, д. 2 задержали 28-летнего гражданина Египта, временно проживающего в подмосковном Нахабино. Мужчину изобличили в совершении преступления, в отношении него возбуждено уголовное дело о краже», — сказал источник.
Он добавил, что с иностранца взяли обязательство о явке.