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06:05 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Гражданин Египта обокрал австралийца в столичном фитнес-клубе

На северо-западе столицы задержан гражданин Египта, подозреваемый в краже денег из раздевалки фитнес-клуба. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, в полицию обратился 44-летний гражданин Австралии, который сообщил, что после тренировки в фитнес-клубе на ул. Щукинская, д. 2 обнаружил, что из его шкафчика в раздевалке пропали 15 тыс. руб.

«В ходе розыска сотрудники полиции на ул. Щукинская, д. 2 задержали 28-летнего гражданина Египта, временно проживающего в подмосковном Нахабино. Мужчину изобличили в совершении преступления, в отношении него возбуждено уголовное дело о краже», — сказал источник.

Он добавил, что с иностранца взяли обязательство о явке.

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