Гражданин Египта обокрал австралийца в столичном фитнес-клубе

Как рассказал собеседник агентства, в полицию обратился 44-летний гражданин Австралии, который сообщил, что после тренировки в фитнес-клубе на ул. Щукинская, д. 2 обнаружил, что из его шкафчика в раздевалке пропали 15 тыс. руб.

«В ходе розыска сотрудники полиции на ул. Щукинская, д. 2 задержали 28-летнего гражданина Египта, временно проживающего в подмосковном Нахабино. Мужчину изобличили в совершении преступления, в отношении него возбуждено уголовное дело о краже», — сказал источник.

Он добавил, что с иностранца взяли обязательство о явке.