Девушка-водитель пострадала в ДТП во Владивостоке
Во Владивостоке на Молодежной произошло серьезное ДТП, один человек пострадал. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на vl_crime.
Во Владивостоке на Молодежной произошло серьезное ДТП, один человек пострадал. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на vl_crime.
По предварительной информации, девушка на Suzuki Solio не справилась с управлением и на мокрой дороге вылетела на полосу, предназначенную для встречного движения, где в тот момент ехала Axio. На полном ходу седан врезается, а бок малолитражки. Также невольным участником аварии стал джип, который шел в попутном направлении с Axio.
В результате ДТП пострадала