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04:42 (мск), источник: Вести Приморье

Девушка-водитель пострадала в ДТП во Владивостоке

Во Владивостоке на Молодежной произошло серьезное ДТП, один человек пострадал. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на vl_crime.

По предварительной информации, девушка на Suzuki Solio не справилась с управлением и на мокрой дороге вылетела на полосу, предназначенную для встречного движения, где в тот момент ехала Axio. На полном ходу седан врезается, а бок малолитражки. Также невольным участником аварии стал джип, который шел в попутном направлении с Axio.

В результате ДТП пострадала девушка-водитель Suzuki. Медики госпитализировали пострадавшую. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.

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