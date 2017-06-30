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07:27 (мск), источник: Kazinform

В окрестностях Байконура выявили чуму

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В окрестностях Байконура обнаружена чума. О сложившейся ситуации по природно-очаговой особо опасной инфекции сообщается на официальном сайте администрации города.

Источник: Kazinform

Жителей Байконура призвали соблюдать осторожность при выезде на загородные территории.

«В виду сложившейся эпидемиологической ситуации по природно-очаговой особо опасной инфекции — чумы в окрестностях территории комплекса “Байконур”, Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Байконур призывает вас к повышению бдительности и осторожности при выезде на загородные территории», — говорится в сообщении.

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В городе под председательством первого заместителя главы администрации Виктора Лопаткина прошло внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«В ходе заседания был рассмотрен вопрос о проведении мероприятий по профилактике чумы в связи с выявлением эпизоотии в районе пл. 17П комплекса “Байконур”. Главный государственный санитарный врач по комплексу Сергей Огарь и исполняющий обязанности начальника ФГБУЗ ЦМСЧ № 1 ФМБА России Сергей Романов в своих докладах изложили информацию о сложившейся эпидемиологической ситуации по природно-очаговой особо опасной инфекции чумы, обнаруженной в окрестностях территории комплекса “Байконур”. В результате обсуждения было принято решение об усилении ряда мероприятий и доведения сложившейся ситуации до населения города», — сообщает горадминистрация.

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