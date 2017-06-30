В окрестностях Байконура выявили чуму
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В окрестностях Байконура обнаружена чума. О сложившейся ситуации по
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В окрестностях Байконура обнаружена чума. О сложившейся ситуации по
Жителей Байконура призвали соблюдать осторожность при выезде на загородные территории.
«В виду сложившейся эпидемиологической ситуации по
В городе под председательством первого заместителя главы администрации Виктора Лопаткина прошло внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
«В ходе заседания был рассмотрен вопрос о проведении мероприятий по профилактике чумы в связи с выявлением эпизоотии в районе пл. 17П комплекса “Байконур”. Главный государственный санитарный врач по комплексу Сергей Огарь и исполняющий обязанности начальника ФГБУЗ ЦМСЧ № 1 ФМБА России Сергей Романов в своих докладах изложили информацию о сложившейся эпидемиологической ситуации по