В окрестностях Байконура выявили чуму

«В виду сложившейся эпидемиологической ситуации по природно-очаговой особо опасной инфекции — чумы в окрестностях территории комплекса “Байконур”, Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Байконур призывает вас к повышению бдительности и осторожности при выезде на загородные территории», — говорится в сообщении.

В городе под председательством первого заместителя главы администрации Виктора Лопаткина прошло внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.