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05:37 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пьяный мужчина переплыл Ангару и потерял сознание в Иркутске

Спасатели оказали ему первую помощь.

Нетрезвый мужчина переплыл Ангару в Иркутске и после этого перестал подавать признаков жизни. Его друг позвонил в экстренную службу и вызвал спасателей. Сотрудники МЧС оказали ему первую помощь. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В рамках межведомственной акции «Вода — безопасная территория» патрульными группами в составе сотрудников МЧС, полиции, администрации, спасательных подразделений в Иркутске дважды оказана помощь гражданам на воде. Первый инцидент произошел неподалеку от Глазковского моста. Спасателям позвонил очевидец, который рассказал, что его друг переплыл Ангару, вышел на берег и упал, признаков жизни не подавал. Самостоятельно оказать помощь другу мужчина не смог и позвонил в службу спасения. В это время местность патрулировала межведомственная группа.

«Спасатели направили лодку в указанное место и оказали пострадавшему первую помощь. Когда мужчина пришел в себя, стало ясно, что он просто был в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому не мог шевелиться. Спасатели убедились в том, что мужчине не нужна помощь врачей и доставили обоих друзей в безопасное место», — сообщили в пресс-службе.

Позже спасатели получили еще один сигнал о помощи. Звонивший сообщил, что неподалеку от Глазковского моста сломалась моторная лодка. В ней находятся молодые люди. Патрульная группа направилась на помощь.

Спасатели обследовали судно и отбуксировали лодку в безопасное место к водно-моторной станции. Как оказалось, молодые люди не рассчитали глубину и пустили судно по мелководью и из-за этого повредился двигатель.

Как отмечают государственные инспекторы, за первые три дня акции в Иркутской области не произошло ни одного несчастного случая на воде.

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