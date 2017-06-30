Приморец, напавший на полицейского, заплатит большой штраф

Ранее в дежурную часть отдела МВД России по городу Артему был доставлен молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, для составления протокола об административном правонарушении.

В отделе полиции мужчина повел себя агрессивно. Задержанный ругался, размахивал руками, хватал полицейских за одежду и угрожал убить. В итоге приморец напал на сотрудника дежурной части.

В следственном комитете было возбуждено уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (Применение насилия в отношении представителя власти). В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Артемовский городской суд признал подсудимого виновным в совершении преступления против представителя власти и назначил наказание в виде штрафа в размере 55 тысяч рублей.