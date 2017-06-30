СМИ: в Таиланде пять человек пострадали при нападении собаки на двух слонов

Инцидент произошел утром в четверг в сафари-парке в районе пляжа Чалонг, сообщает издание. Семья китайских туристов из четырех человек, включая двух несовершеннолетних детей, отправилась на прогулку на слонах по территории сафари-парка. Через 200 метров от площадки, с которой они выехали, на слонов с лаем набросилась собака.

Оба слона побежали от нее и в панике поскользнулись, упав на землю и сбросив седоков. Один из двух погонщиков — махутов получил травму спины, все четверо туристов отделались сильными ушибами и порезами. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи, сообщает издание.