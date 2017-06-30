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05:51 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанка на «Мерседесе» разбила четыре машины, сдавая назад

У очевидцев сложилось впечатление, что женщина перепутала передачи.

Источник: Губерния онлайн

В четверг днем на улице Фрунзе женщина-водитель «Мерседеса», двигаясь задним ходом, повредила четыре иномарки. Пострадали машины, которые стояли в парковочном кармане, сообщает портал «Губерния».

Первой под удар попала «Тойота Раш», затем — стоявший рядом «Аллион». Тот, в свою очередь, повредил «Ниссан Жук». Последней в этой цепочке была «Мазда Демио».

По словам очевидцев, дама на «Мерседесе» поднималась по Фрунзе к Муравьева-Амурского и собиралась повернуть во дворы. У свидетелей аварии сложилось впечатление, что горожанка попросту перепутала передачи: немецкий кроссовер резво покатился назад, пересек полосу встречного движения и врезался в припаркованные автомобили.

Владельцы разбитых машин так и не смогли поговорить с виновницей ДТП — женщина отказалась комментировать свою ошибку.

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