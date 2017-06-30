Хабаровчанка на «Мерседесе» разбила четыре машины, сдавая назад
У очевидцев сложилось впечатление, что женщина перепутала передачи.
У очевидцев сложилось впечатление, что женщина перепутала передачи.
В четверг днем на улице Фрунзе
Первой под удар попала «Тойота Раш», затем — стоявший рядом «Аллион». Тот, в свою очередь, повредил «Ниссан Жук». Последней в этой цепочке была «Мазда Демио».
По словам очевидцев, дама на «Мерседесе» поднималась по Фрунзе к
Владельцы разбитых машин так и не смогли поговорить с виновницей ДТП — женщина отказалась комментировать свою ошибку.