Хабаровчанка на «Мерседесе» разбила четыре машины, сдавая назад

В четверг днем на улице Фрунзе женщина-водитель «Мерседеса», двигаясь задним ходом, повредила четыре иномарки. Пострадали машины, которые стояли в парковочном кармане, сообщает портал «Губерния».

Первой под удар попала «Тойота Раш», затем — стоявший рядом «Аллион». Тот, в свою очередь, повредил «Ниссан Жук». Последней в этой цепочке была «Мазда Демио».

По словам очевидцев, дама на «Мерседесе» поднималась по Фрунзе к Муравьева-Амурского и собиралась повернуть во дворы. У свидетелей аварии сложилось впечатление, что горожанка попросту перепутала передачи: немецкий кроссовер резво покатился назад, пересек полосу встречного движения и врезался в припаркованные автомобили.

Владельцы разбитых машин так и не смогли поговорить с виновницей ДТП — женщина отказалась комментировать свою ошибку.