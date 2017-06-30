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06:15 (мск), источник: Губерния онлайн

Лжесотрудника Роспотребнадзора осудят за то, что он штрафовал продавцов в Хабаровском крае

В Вяземском районе 18-летнего хабаровчанина осудят за мошенничество, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Установлено, что в феврале 2017 года фигурант, еще будучи несовершеннолетним, разработал преступную схему для незаконного получения денег. Он просил своего знакомого ровесника покупать сигареты в магазинах Вяземского района. После злоумышленник приходил в торговые точки и представлялся сотрудником Роспотребнадзора. Он показывал работникам магазина паспорт своего приятеля и говорил, что их привлекут к административной ответственности за продажу сигарет подростку. Фигурант сообщал, что им придется заплатить от 30 до 80 тысяч рублей штрафа и начинал составлять «акт проверки». Молодой человек предлагал продавцам отдать деньги на месте, при этом сумма значительно уменьшалась. Нарушителям нужно было отдать ему от пяти до семи тысяч рублей.

В ходе расследования установлены и подтверждены девять подобных эпизодов. Всего фигурант «заработал» 47 тысяч рублей. Он уже возместил потерпевшим причиненный ущерб. Уголовное дело, возбужденное в отношении хабаровчанина, направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Лжесотрудника Роспотребнадзора осудят за то, что он штрафовал продавцов в Хабаровском крае
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