Лжесотрудника Роспотребнадзора осудят за то, что он штрафовал продавцов в Хабаровском крае

Установлено, что в феврале 2017 года фигурант, еще будучи несовершеннолетним, разработал преступную схему для незаконного получения денег. Он просил своего знакомого ровесника покупать сигареты в магазинах Вяземского района. После злоумышленник приходил в торговые точки и представлялся сотрудником Роспотребнадзора. Он показывал работникам магазина паспорт своего приятеля и говорил, что их привлекут к административной ответственности за продажу сигарет подростку. Фигурант сообщал, что им придется заплатить от 30 до 80 тысяч рублей штрафа и начинал составлять «акт проверки». Молодой человек предлагал продавцам отдать деньги на месте, при этом сумма значительно уменьшалась. Нарушителям нужно было отдать ему от пяти до семи тысяч рублей.

В ходе расследования установлены и подтверждены девять подобных эпизодов. Всего фигурант «заработал» 47 тысяч рублей. Он уже возместил потерпевшим причиненный ущерб. Уголовное дело, возбужденное в отношении хабаровчанина, направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.