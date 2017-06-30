Иркутянин получил условный срок за долг по алиментам для дочери

Наказание в виде лишения свободы на 6 месяцев условно и с испытательным сроком в 9 месяцев назначено иркутянину, который не платил алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери. Как сообщает 30 июня 2017 года пресс-служба УФССП России по Иркутской области, гражданину Б. за неуплату алиментов назначали административное наказание в виде обязательных работ на 20 часов, но тот к общественно-полезному труду не приступил и попыток трудоустроиться не предпринимал. Задолженность мужчина по алиментам составила 400 тыс. рублей.

Из-за своего бездействия гражданин Б. был привлечен к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей). В ходе судебного заседания подсудимый признал вину и внес 23 тыс. рублей в счет погашения задолженности по алиментам. Мировой судья Октябрьского района Иркутска пришел к выводу о возможности исправления гражданина Б. без направления его в места лишения свободы.