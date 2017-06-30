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07:40 (мск), источник: РИА Новости

На авиазаводе в Приморье два человека пострадали при ЧП с вертолетом

ВЛАДИВОСТОК, 30 июн — РИА Новости. Два человека пострадали при ЧП на авиазаводе «Прогресс» в Арсеньеве Приморского края, где, по данным местных СМИ, вертолет во время проверки внезапно отстрелил лопасти винта.

Источник: РИА Новости

Как сообщили местные СМИ, в четверг на заводе «Прогресс» во время проверки одного из вертолетов внештатно сработала система аварийного отстрела лопастей несущего винта, в результате чего два сотрудника завода получили серьезные травмы.

Представитель арсеньевской городской больницы подтвердил РИА Новости, что двое пострадавших с завода поступили в приемный покой в четверг. «У них были серьезные травмы глаз, у одного пострадал один глаз, у второго оба. Но их вертолетом в четверг доставили в больницу Владивостока», — сказал собеседник.

Официальный представитель завода «Прогресс» от официального комментария пока воздержался.

Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» — одно из предприятий холдинга «Вертолеты России». Выпускает ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», готовит серийный выпуск среднего многоцелевого гражданского вертолета Ка-62.

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