Уголовник избил хабаровчанина и отобрал у него портмоне

Фигурант напал на велосипедиста, избил его и отобрал портмоне с деньгами, а также транспортное средство. Инцидент произошел вечером около дома на улице Нестерова. Ущерб составил около 35 тысяч рублей.

Злоумышленник признался полицейским, что продал похищенный велосипед жителю Вяземского района, деньги потратил. Ранее фигурант уже был судим, теперь он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.