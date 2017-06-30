Житель Дзержинска осужден за оскорбления полицейских
Злоумышленник пытался защитить своего пьяного друга, машину которого эвакуировали.
Злоумышленник пытался защитить своего пьяного друга, машину которого эвакуировали.
Житель Дзержинска осужден за публичные оскорбления полицейских, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
1 мая сотрудники ГИБДД прибыли на улицу Пожарского по заявке о якобы совершенном ДТП: наезде автомобиля на детскую коляску с ребенком. На месте информация не подтвердилось, однако водитель автомобиля, который едва не сбил коляску, находится в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские отстранили его от управления транспортным средством, а его автомобиль погрузили на эвакуатор. В это время знакомый нарушителя публично оскорблял полицейских.
На него было заведено уголовное дело, суд назначил ему наказание в виде шести месяцев исправительных работ.