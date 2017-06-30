Житель Дзержинска осужден за оскорбления полицейских

Житель Дзержинска осужден за публичные оскорбления полицейских, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

1 мая сотрудники ГИБДД прибыли на улицу Пожарского по заявке о якобы совершенном ДТП: наезде автомобиля на детскую коляску с ребенком. На месте информация не подтвердилось, однако водитель автомобиля, который едва не сбил коляску, находится в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские отстранили его от управления транспортным средством, а его автомобиль погрузили на эвакуатор. В это время знакомый нарушителя публично оскорблял полицейских.

На него было заведено уголовное дело, суд назначил ему наказание в виде шести месяцев исправительных работ.