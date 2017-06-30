В Уфе водитель дорогой иномарки сбил велосипедиста

Днем 29 июня в Уфе на улице Тукаева водитель «Тойота Раф 4» сбил 32-летнего велосипедиста. В пресс-службе ГИБДД рассказали, что водитель не заметил велосипедиста, когда двигался задним ходом.

По всей видимости, пострадавший пытался остановить велосипед, но в конечном итоге столкновения не удалось избежать. От мощного удара полностью помяло крышку багажника кроссовера. Судя по крови на асфальте, велосипедист получил серьезные травмы головы. Мужчину госпитализировали в больницу.