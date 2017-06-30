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08:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе водитель дорогой иномарки сбил велосипедиста

Пострадавшего доставили в больницу с серьезными травмами головы.

Днем 29 июня в Уфе на улице Тукаева водитель «Тойота Раф 4» сбил 32-летнего велосипедиста. В пресс-службе ГИБДД рассказали, что водитель не заметил велосипедиста, когда двигался задним ходом.

По всей видимости, пострадавший пытался остановить велосипед, но в конечном итоге столкновения не удалось избежать. От мощного удара полностью помяло крышку багажника кроссовера. Судя по крови на асфальте, велосипедист получил серьезные травмы головы. Мужчину госпитализировали в больницу.

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