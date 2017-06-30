В следственном комитете брали щенками
Как стало известно «Ъ», в уголовном деле
Как стало известно «Ъ», в уголовном деле
Об увеличении количества эпизодов в деле полковника Максименко, который вместе с бывшим первым заместителем начальника ГСУ СКР по Москве
Представители обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) заявили, что их клиенты были допрошены по этому эпизоду уже по нескольку раз, поэтому повлиять на ход следствия никак не могут. Кроме того, состояние их здоровья ухудшилось, а поэтому попросили апелляционную инстанцию изменить им меру пресечения на домашний арест. «Еще за полгода до ареста я знал, что в отношении меня проводятся
Между тем представитель следственного управления ФСБ сообщил, что расследование предполагаемой преступной деятельности Михаила Максименко еще в самом начале.
Для таких людей, как полковник Максименко, считает представитель ФСБ, понятия «честь офицера» и «совесть» являются пустым звуком.
Как выяснилось, уже после возбуждения дела о взятке от «законника» полковнику Максименко вменили эпизод, связанный с вознаграждением от авторитетного бизнесмена Бадри Шенгелии, выступавшего свидетелем по ряду уголовных дел. По версии следствия, господин Шенгелия заплатил полковнику Максименко 1 млн руб. за то, чтобы тот организовал возбуждение уголовного дела в отношении
На заседании Мосгорсуда следователь ФСБ сообщил, что в отношении Михаила Максименко расследуется и другое дело — о вымогательстве им вознаграждения у некоего Смычковского. По данным «Ъ», речь идет о владельце крупного строительного бизнеса Дмитрии Смычковском, который, как считают в ФСБ, в качестве взятки передал полковнику Jeep Wrangler — подержанную машину, тем не менее оцениваемую в 1,5 млн руб., что подпадает, таким образом, под ч. 6 ст. 290 УК.
По данным источников «Ъ», внедорожник может оказаться не последним объектом из списка незаконных вознаграждений бывшего высокопоставленного сотрудника СКР. Собеседник «Ъ» сообщил, что сейчас следствие проверяет его на получение взятки в виде щенков элитной породы. Представители защиты полковника Максименко заявили «Ъ», что животных в деле их клиента нет, отказавшись от дальнейших комментариев. В свою очередь, Мосгорсуд оставил обвиняемых Максименко и Ламонова под стражей.
Сергей Машкин
Судья Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин:
"Грешки грешкам рознь. Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками."
Далеко видел гений.