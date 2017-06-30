В следственном комитете брали щенками

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Об увеличении количества эпизодов в деле полковника Максименко, который вместе с бывшим первым заместителем начальника ГСУ СКР по Москве генерал-майором Денисом Никандровым и начальником УСБ СКР Александром Ламоновым обвиняется в получении €500 тыс. от вора в законе Шакро Молодого, стало известно на заседании Мосгорсуда. На нем защита офицеров Максименко и Ламонова обжаловала решение Басманного суда, в соответствии с которым срок содержания под стражей им был продлен до 19 июля.

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Представители обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) заявили, что их клиенты были допрошены по этому эпизоду уже по нескольку раз, поэтому повлиять на ход следствия никак не могут. Кроме того, состояние их здоровья ухудшилось, а поэтому попросили апелляционную инстанцию изменить им меру пресечения на домашний арест. «Еще за полгода до ареста я знал, что в отношении меня проводятся оперативно-разыскные мероприятия, но не вмешивался в них», — заявил обвиняемый Максименко, давая понять, что он сам заинтересован в объективном расследовании.



Между тем представитель следственного управления ФСБ сообщил, что расследование предполагаемой преступной деятельности Михаила Максименко еще в самом начале.

Следователь ФСБ заявил, что полковник Максименко обладает обширными связями, в том числе в криминальной среде, а в самом следственном комитете выстроил такую систему, при которой подчиненные только и занимались тем, что «удовлетворяли его личные амбиции».

Для таких людей, как полковник Максименко, считает представитель ФСБ, понятия «честь офицера» и «совесть» являются пустым звуком.



Как выяснилось, уже после возбуждения дела о взятке от «законника» полковнику Максименко вменили эпизод, связанный с вознаграждением от авторитетного бизнесмена Бадри Шенгелии, выступавшего свидетелем по ряду уголовных дел. По версии следствия, господин Шенгелия заплатил полковнику Максименко 1 млн руб. за то, чтобы тот организовал возбуждение уголовного дела в отношении санкт-петербургских полицейских, которые изъяли у него дорогостоящие часы Hublot в 2014 году и не вернули.

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