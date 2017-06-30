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10:11 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

В следственном комитете брали щенками

Как стало известно «Ъ», в уголовном деле экс-начальника главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, обвиняемого в получении взятки от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой), добавился еще один эпизод незаконного вознаграждения в виде подержанного джипа. При этом полковника Максименко проверяют на причастность к получению еще нескольких взяток. В качестве одной из них следствие рассматривает подаренных ему щенков.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Об увеличении количества эпизодов в деле полковника Максименко, который вместе с бывшим первым заместителем начальника ГСУ СКР по Москве генерал-майором Денисом Никандровым и начальником УСБ СКР Александром Ламоновым обвиняется в получении €500 тыс. от вора в законе Шакро Молодого, стало известно на заседании Мосгорсуда. На нем защита офицеров Максименко и Ламонова обжаловала решение Басманного суда, в соответствии с которым срок содержания под стражей им был продлен до 19 июля.

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Представители обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) заявили, что их клиенты были допрошены по этому эпизоду уже по нескольку раз, поэтому повлиять на ход следствия никак не могут. Кроме того, состояние их здоровья ухудшилось, а поэтому попросили апелляционную инстанцию изменить им меру пресечения на домашний арест. «Еще за полгода до ареста я знал, что в отношении меня проводятся оперативно-разыскные мероприятия, но не вмешивался в них», — заявил обвиняемый Максименко, давая понять, что он сам заинтересован в объективном расследовании.

Между тем представитель следственного управления ФСБ сообщил, что расследование предполагаемой преступной деятельности Михаила Максименко еще в самом начале.

Следователь ФСБ заявил, что полковник Максименко обладает обширными связями, в том числе в криминальной среде, а в самом следственном комитете выстроил такую систему, при которой подчиненные только и занимались тем, что «удовлетворяли его личные амбиции».

Для таких людей, как полковник Максименко, считает представитель ФСБ, понятия «честь офицера» и «совесть» являются пустым звуком.

Как выяснилось, уже после возбуждения дела о взятке от «законника» полковнику Максименко вменили эпизод, связанный с вознаграждением от авторитетного бизнесмена Бадри Шенгелии, выступавшего свидетелем по ряду уголовных дел. По версии следствия, господин Шенгелия заплатил полковнику Максименко 1 млн руб. за то, чтобы тот организовал возбуждение уголовного дела в отношении санкт-петербургских полицейских, которые изъяли у него дорогостоящие часы Hublot в 2014 году и не вернули.

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На заседании Мосгорсуда следователь ФСБ сообщил, что в отношении Михаила Максименко расследуется и другое дело — о вымогательстве им вознаграждения у некоего Смычковского. По данным «Ъ», речь идет о владельце крупного строительного бизнеса Дмитрии Смычковском, который, как считают в ФСБ, в качестве взятки передал полковнику Jeep Wrangler — подержанную машину, тем не менее оцениваемую в 1,5 млн руб., что подпадает, таким образом, под ч. 6 ст. 290 УК.

По данным источников «Ъ», внедорожник может оказаться не последним объектом из списка незаконных вознаграждений бывшего высокопоставленного сотрудника СКР. Собеседник «Ъ» сообщил, что сейчас следствие проверяет его на получение взятки в виде щенков элитной породы. Представители защиты полковника Максименко заявили «Ъ», что животных в деле их клиента нет, отказавшись от дальнейших комментариев. В свою очередь, Мосгорсуд оставил обвиняемых Максименко и Ламонова под стражей.

Сергей Машкин

Комментарии
3
Иван Петров
Вспоминается бессмертный Гоголь и "Ревизор".
Судья Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин:
"Грешки грешкам рознь. Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками."
Далеко видел гений.
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Супер Культурный
Происки империализма , проклятые буржуины хочут разрушить монолитные ряды
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алекс турон
скр значит с ворами в законе в одной связке ,,,дожились
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