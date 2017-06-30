В уфимских бараках началась серия поджогов

«Нас тут пожарами пугают. Я сначала не поняла, что происходит, вышла на запах, а там синий дом. Я пробежалась по этажам, пиная двери соседей. Вышли только двое: мужчина и бабуля. Мужчина пробежался вокруг дома, а я зашла к соседке. Она сказала, что подожгли почтовый ящик. Следы поджога были также на двери. А я все смотрела и не увидела, дым только был», — рассказала нам жительница дома Гузель.

Как нам сообщила Гузель, подобное происходит не впервые. В понедельник, 26 июня, неизвестные два раза поджигали соседний дом. Теперь жители опасных бараков с ужасом ждут следующего шага злоумышленников.