Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
От чего вас спасет спиннер
Глава МВД сообщил об итогах экспертизы крови «пьяного» ребенка
Какие макароны эксперты советуют не покупать ни в коем случае
Сенатор из США заявила, что Россия совершила преступление века
Возврат к рецессии Как мировая экономика оказалась на краю глобального краха
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона»
Стало известно о состоянии Владимира Этуша
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
«Понесем огромные убытки»: Киев жалуется на Крымский мост
48-летняя Блёданс полностью разделась в ролике
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
СМИ: Максим Галкин сообщил о состоянии здоровья Пугачевой
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
Причину смерти экс-солиста "Иванушек" Яковлева назвала Куцевол
СМИ: Лавров получил предупреждение от Госдепа США
Фоторепортажи
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
09:32 (мск), источник: PROUFU.ru

В уфимских бараках началась серия поджогов

В Уфе на Комсомольской улице в бараках неизвестные злоумышленники устроили серию поджогов. Об этом сообщил читатель ProUfu.ru.

«Нас тут пожарами пугают. Я сначала не поняла, что происходит, вышла на запах, а там синий дом. Я пробежалась по этажам, пиная двери соседей. Вышли только двое: мужчина и бабуля. Мужчина пробежался вокруг дома, а я зашла к соседке. Она сказала, что подожгли почтовый ящик. Следы поджога были также на двери. А я все смотрела и не увидела, дым только был», — рассказала нам жительница дома Гузель.

Как нам сообщила Гузель, подобное происходит не впервые. В понедельник, 26 июня, неизвестные два раза поджигали соседний дом. Теперь жители опасных бараков с ужасом ждут следующего шага злоумышленников.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Уфе состоится митинг против произвола в судебной системе Башкирии
Определился второй финалист Кубка Конфедераций-2017
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
Хейли: США больше не будут закрывать глаза на поведение Тегерана
МВД предлагает перенаправить потоки мигрантов на Дальний Восток
Китай недоволен продажей Вашингтоном оружия Тайваню
В Японии судят экс-руководителей АЭС «Фукусима-1»
Мадуро просит жителей Венесуэлы помочь поймать пилота Переса
Спорт
Кто бы у немцев ни играл — они выиграют: Германия — в финале КК Германия громит Мексику в полуфинале Кубка конфедераций и в шаге от ещё одного трофея, несмотря на неосновной состав
Авто
Москвичей предупредили о «ветхозаветном потопе» в пятницу Синоптики отмечают, что завтра вечером Москву может накрыть сильнейший за последние пять лет дождь
Hi-Tech
Фото дня: первый в мире телефон, которому не нужна батарейка Миру впервые представлен мобильный телефон, которому не нужна батарейка. Данный девайс будет брать энергию из воздуха
Кино
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл» Известные актеры и молодые звезды экрана снимаются в необычном проекте от создателей фильмов «Танцы насмерть» и «Проект Gemini»
Недвижимость
Как быстро исправить ошибки в дизайне кухни?
Россиян ожидает повышение тарифов на услуги ЖКХ
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
«Газпром» построит новую высотку в Петербурге
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Жена моряка сделала мужу сюрприз, скрыв беременность Чтобы снять на видео реакцию супруга, женщина полгода мужественно хранила в секрете новость о грядущем пополнении в семье.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь