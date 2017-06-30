В Чистопольском районе рабочие обнаружили человеческие останки
Костные человеческие останки обнаружили на одном из участков садового общества «Кама», расположенного в селе Змеево Чистопольского района, сообщает
Костные человеческие останки обнаружили на одном из участков садового общества «Кама», расположенного в селе Змеево Чистопольского района, сообщает
Останки нашли рабочие, копавшие выгребную яму, на глубине 1 метра. Предположительно, они принадлежат мужчине.
Возраст захоронения — примерно 50 лет. Останки направлены на экспертизу.