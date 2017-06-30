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10:57 (мск), источник: АиФ Казань

В Чистопольском районе рабочие обнаружили человеческие останки

Костные человеческие останки обнаружили на одном из участков садового общества «Кама», расположенного в селе Змеево Чистопольского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Останки нашли рабочие, копавшие выгребную яму, на глубине 1 метра. Предположительно, они принадлежат мужчине.

Возраст захоронения — примерно 50 лет. Останки направлены на экспертизу.

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