В Ростовской области подрядчика подозревают в хищении денег при проведении капремонта домов

По данным ведомства, директор ООО «Конус», проводя работы по капитальному ремонту жилых домов, указал завышенную стоимость используемого материала и таким образом похитил денежные средства граждан и некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» в сумме более 700 тыс. рублей.

По материалам прокурорской проверки следственным органом было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ход расследования дела прокуратура взяла на контроль.