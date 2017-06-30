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11:02 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области подрядчика подозревают в хищении денег при проведении капремонта домов

В Каменске-Шахтинском в отношении директора подрядной организации возбуждено уголовное дело, его подозревают в мошенничестве при проведении капитального ремонта, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По данным ведомства, директор ООО «Конус», проводя работы по капитальному ремонту жилых домов, указал завышенную стоимость используемого материала и таким образом похитил денежные средства граждан и некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» в сумме более 700 тыс. рублей.

По материалам прокурорской проверки следственным органом было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ход расследования дела прокуратура взяла на контроль.

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