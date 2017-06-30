37 свертков с наркотиками изъяли у двух мужчин в городе Бор

37 свертков с наркотиками изъяли у двух мужчин на улице Луначарского в городе Бор, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Сотрудники полиции остановили молодых людей, которые предположительно были причастны к незаконному сбыту наркотических средств бесконтактным способом. По информации стражей порядка, злоумышленники делали «закладки» с запрещенными препаратами для дальнейшей продажи.

При задержании один из парней выбросил мешочек, в котором находилось 37 свертков из фольги, в каждом из которых был полимерный пакетик с наркотическим средством. Общая масса изъятого составила 4,625 грамма. Один из злоумышленников задержан, второй находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.