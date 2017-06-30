Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ирина Дубцова прокомментировала смерть Яковлева
Специалист объяснил, почему не надо ходить на работу с похмелья
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
История с «липовой» медалью получила неожиданный поворот
МИД ответил на сообщения СМИ Украины о разоблачении "агента РФ"
Фото дня: Роналду показал новорожденных детейИз-за рождения детей Роналду даже пропустит матч за 3-е место на Кубке Конфедераций в России
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона»
Стало известно о состоянии Владимира Этуша
Фото дня: американец перевозил в машине пришельца
Водитель на «Ладе» отказался от помощи чемпиона
53-летняя жена Крутого в белом купальнике очаровала Сеть - СМИ
СМИ о том, от чего умер солист "Иванушек" Яковлев
Как 49-летняя Валерия выглядит в бикини (фото)
Брэд Питт встречается с 53-летней супермоделью (фото)
СМИ: Максим Галкин сообщил о состоянии здоровья Пугачевой
«Украинская катастрофа»: дипломат предупреждает ЕС
Причину смерти экс-солиста "Иванушек" Яковлева назвала Куцевол
СМИ: Лавров получил предупреждение от Госдепа США
Фоторепортажи
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
09:42 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

После обысков в свердловском главке трем полицейским грозит арест

По подозрению в превышении полномочий.

Источник: УралИнформБюро

Следователи намерены ходатайствовать об аресте трех сотрудников ГУ МВД по Свердловской области, задержанных по подозрению в превышении должностных полномочий после обысков в главке.

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», 27 июня 2017 года сотрудники регионального УФСБ провели следственные мероприятия в УЭБиПК. Четверо полицейских были задержаны, одного из них спустя некоторое время отпустили. Обыски и возбуждение уголовного дела не комментируют ни следователи, ни чекисты, ни полицейские.

По данным местных СМИ, история началась с того, что высокопоставленный сотрудник Росприроднадзора вымогал взятку у одного из предпринимателей. По одной из версий, полицейские убедили коммерсанта спровоцировать чиновника на преступление. Затем предприниматель написал заявление в полицию. Сотрудники главка и чекисты начали разрабатывать операцию по задержанию.

Тем временем, в управлении Росприроднадзора по УрФО сообщили «Уралинформбюро», что «подобных эксцессов в ведомстве не было, никого не задерживали, все сотрудники сейчас на месте».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
После обысков в свердловском главке трем полицейским грозит арест
Определился второй финалист Кубка Конфедераций-2017
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
Хейли: США больше не будут закрывать глаза на поведение Тегерана
МВД предлагает перенаправить потоки мигрантов на Дальний Восток
Китай недоволен продажей Вашингтоном оружия Тайваню
В Японии судят экс-руководителей АЭС «Фукусима-1»
Мадуро просит жителей Венесуэлы помочь поймать пилота Переса
Спорт
Кто бы у немцев ни играл — они выиграют: Германия — в финале КК Германия громит Мексику в полуфинале Кубка конфедераций и в шаге от ещё одного трофея, несмотря на неосновной состав
Авто
Москвичей предупредили о «ветхозаветном потопе» в пятницу Синоптики отмечают, что завтра вечером Москву может накрыть сильнейший за последние пять лет дождь
Hi-Tech
Фото дня: первый в мире телефон, которому не нужна батарейка Миру впервые представлен мобильный телефон, которому не нужна батарейка. Данный девайс будет брать энергию из воздуха
Кино
Риналь Мухаметов и Равшана Куркова на съемках фэнтези «Эбигейл» Известные актеры и молодые звезды экрана снимаются в необычном проекте от создателей фильмов «Танцы насмерть» и «Проект Gemini»
Недвижимость
Как продать или купить гараж?
Сергей Полонский пообещал вернуть деньги обманутым дольщикам
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
Владельцы магазинов пытаются заработать на программе реновации
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Жена моряка сделала мужу сюрприз, скрыв беременность Чтобы снять на видео реакцию супруга, женщина полгода мужественно хранила в секрете новость о грядущем пополнении в семье.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь