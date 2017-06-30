После обысков в свердловском главке трем полицейским грозит арест

Следователи намерены ходатайствовать об аресте трех сотрудников ГУ МВД по Свердловской области, задержанных по подозрению в превышении должностных полномочий после обысков в главке.

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», 27 июня 2017 года сотрудники регионального УФСБ провели следственные мероприятия в УЭБиПК. Четверо полицейских были задержаны, одного из них спустя некоторое время отпустили. Обыски и возбуждение уголовного дела не комментируют ни следователи, ни чекисты, ни полицейские.

По данным местных СМИ, история началась с того, что высокопоставленный сотрудник Росприроднадзора вымогал взятку у одного из предпринимателей. По одной из версий, полицейские убедили коммерсанта спровоцировать чиновника на преступление. Затем предприниматель написал заявление в полицию. Сотрудники главка и чекисты начали разрабатывать операцию по задержанию.

Тем временем, в управлении Росприроднадзора по УрФО сообщили «Уралинформбюро», что «подобных эксцессов в ведомстве не было, никого не задерживали, все сотрудники сейчас на месте».