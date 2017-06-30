Волгоградского фермера убили ради 30 тысяч

25 января 2016 года в Городищенский район Волгоградской области приехали два уроженца Узбекистана, чтобы устроиться работать на поля к арендатору земли, гражданину Китая, сообщает «Блокнот».

После оценки масштаба работы, один из мужчин предложил второму напасть на работодателя и ограбить его. Преступники подождали, пока фермер зайдет в один из балаганов, внезапно набросились на него и связали. Один из нападавших не захотел дальше участвовать в преступлении и вышел из шатра, а второй продолжил избивать потерпевшего деревянным бруском по голове. Когда фермер перестал подавать признаки жизни, преступник забрал у него сотовый, деньги и два золотых кольца на сумму около 30 тысяч рублей. После этого оба преступника решили скрыться, но их автомобиль остановил полицейский, чтобы проверить документы.

Позже выяснилось, что оба приезжих находились на территории региона нелегально. Поэтому один из мужчин попытался дать полицейскому взятку. В итоге преступники оказались на скамье подсудимых.

Суд приговорил к 14 годам 6 месяцам колонии строгого режима одно и к 3 годам колонии общего режима другого нападавшего. «ФедералПресс» напоминает, что в Ростове убили звукорежиссера городского выпускного бала.