В Самаре суд закрыл дело о смерти четырех человек из-за смерти обвиняемого

Трагедия случилась 20 июля 2016 года. В одном из домов, расположенных по улице Советской в Кировском районе Самары, были обнаружены тела четырех человек — 34-летнего мужчины, 42-летней женщины, двухлетней девочки и пятилетнего мальчика, с множественными колото-резанными ранами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, а также малолетних» УК РФ. В ходе предварительного следствия проведено более 15 выемок и осмотров, более десяти судебных экспертиз и 30 допросов. Учитывая то, что на момент осмотра места происшествия окна и входная дверь в квартиру были закрыта изнутри, следствие предположило, что убийство детей и женщины совершил отец семейства — Владислав Вараксин, который впоследствии покончил жизнь самоубийством.

Допрошенная мать Владислава Вараксин, который по версии следствия убил членов семьи, отказалась от прекращения уголовного дела в связи со смертью сына, поэтому, в соответствии нормами уголовно-процессуального законодательства, дело было направлено в суд.

Суд постановил прекратить уголовное дело в отношении Владислава Вараксина в связи со смертью обвиняемого, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.