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10:55 (мск), источник: Губерния онлайн

За коррупционное нарушение оштрафовали хабаровского бизнесмена

Руководитель компании заплатит 50 тысяч рублей.

В Хабаровске руководство частной компании оштрафовали за нарушение закона «О противодействии коррупции». Работодатель заключил трудовой договор с бывшим госслужащим и не уведомил об этом его экс-начальника, сообщает портал «Губерния».

О нюансах законодательства в этой сфере рассказал прокурор Индустриального района Олег Аристархов.

«Для борьбы с коррупционными схемами в 2008 году был принят Федеральный закон № 273. Согласно его положениям, работодатель при заключении трудового договора с бывшим государственным служащим обязан уведомить об этом бывшего нанимателя в десятидневный срок. Это делается для того, чтобы не допустить использования связей экс-чиновника в преступных целях, например при оформлении госзакупок», — рассказал Олег Аристархов.

Как сообщили в прокуратуре, 1 июня в компанию, которая занимается поставками техники из Китая и участвует в государственных закупках, устроился бывший судебный пристав. В срок начальник не сообщил об этом в управление ФССП, после чего и попал в поле зрения прокуроров.

«В действиях юридического лица установлены признаки состава административного преступления (статья 19.29 КоАП РФ). То есть работодатель привлек к трудовой деятельности гражданина, занимавшего должность, включенную в перечень госслужащих, а это нарушение требований, предусмотренных Федеральным законом № 273», — объяснила старший помощник прокурора района Надежда Трегубова.

Мировой суд назначил руководству компании административный штраф в 50 тысяч рублей.

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