Литиевая батарейка чуть не убила ребенка в Иркутске

Куча монеток и всяких мелких безделушек. Всё это проглотили дети. Заколки, саморезы, детали конструкторов, магниты. Но самая опасная здесь вещь — ионно-литиевая круглая батарейка.

— Они опасны тем, что содержат щелочь, которая при попадании в пищевод, желудочно-кишечный тракт вызывает ожог слизистой в том месте, где оно находится, — говорит заведующий эндоскопическим отделением ИМДКБ Николай Михайлов.

Буквально два часа — и участок пищевода, где застряла такая батарейка, отмирает. Полностью. Чем это грозит, теперь хорошо знает Александра. Полгода назад врачи спасали её трёхлетнего сына. Родители всего лишь оставили на шкафу разобранный брелок сигнализации.

— Услышала, как он подавился. Я прибежала, он плачет. Что случилось? Он мне говорит, я проглотил монетку. Он даже сам не понял, что это батарейка. Сначала пытались сами достать, вызвать рвоту, но не получилось, — говорит мать Артёма Александра Зазулина.

Родители приехали в больницу. Сначала Артёму сделали рентген. И только ФГС показала — это литиевая батарейка. Она не только застряла, но и повредила трахею. Была угроза жизни. Вокруг пищевода ткань отмерла. Пришлось удалить поражённый участок:

— Вот с этой трубочкой он жил полгода, через трубку ребёнок получал питание в желудок.

Эти полгода, вспоминает Александра, были очень тяжёлыми. Ребенку не объяснить, почему нельзя есть всё, и так, как привык. Только сейчас врачи сделали вторую операцию. Теперь у Артёма новый пищевод.

— Мы сделали пластику пищевода, мы заместили сегмент пищевода тканью другого органа. И создали проходимость пищевода на всем протяжении. Глядя сегодня на Артёма, думаю о том, что всё будет у него хорошо и этот период адаптации к нормальному питанию будет не такой длинный, — говорит заведующий Центром хирургии и реанимации новорождённых ИМДКБ Юрий Козлов.

Это всего лишь одна история. Но за последние годы таких десятки только в Иркутске. Врачи считают — лучше постоянно напоминать, чем потом бороться за жизнь малышей.

— Нужно помнить, что все вещества, которые могут повредить и нанести вред ребёнку, должны быть спрятаны. И тщательно упакованы, — говорит заведующий операционным блоком ИМДКБ Вячеслав Латыпов.

А в случае если есть подозрение, что ребёнок проглотил литиевую батарейку, главное — максимально быстро приехать в больницу. В первый час пищевод можно спасти без операции.