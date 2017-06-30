В полиции Алматы рассказали, как служебное авто упало в арык
В полиции рассказали, как их служебное авто упал в арык, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В полиции рассказали, как их служебное авто упал в арык, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Водитель камри на разрыве повернул и не пропустил нашего водителя. Вины нашего сотрудника в ДТП нет. От удара наш автомобиль отскочил в арык. Не высокая скорость была. Составлен административный протокол, соберем все материалы и передадим в суд. В результате ДТП никто не пострадал», — сообщил заместитель начальника Управления административной полиции ДВД города Алматы, полковник полиции Жандос Мураталиев.
Напомним,