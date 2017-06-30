Работникам Байконура рекомендовали сделать прививки от чумы

Согласно информации ведомства, распространенной в пятницу, в рамках планового мониторинга на территории пяти районов Кызылординской области и Улытауского района Карагандинской области на ограниченном участке в 12 км от города Байконура лабораторными исследованиями «выделены культуры чумы от большой песчанки и блох, а также выявлено 14 грызунов с положительными результатами».

Комплекс «Байконур», арендованный Российской Федерацией у Казахстана, состоит из двух частей: города и одноименного космодрома. На космодроме имеются пусковые установки для пуска ракет тяжелого («Протон»), среднего («Зенит» и «Союз») и легкого классов («Днепр», «Стрела»), а также монтажные корпуса для подготовки ракет, разгонных блоков и спутников. На космодроме две заправочных станции, четыре измерительных пункта, развитая сеть дорог. В 2015 году с Байконура было проведено 18 пусков, в 2016-м — 11 пусков. В планах на 2017-й год — выполнение примерно полутора десятков пусков.

В городе Байконур проживает более 76 тыс. человек, из них около 60% — граждане Казахстана, около 37% — граждане России. Глава администрации Байконура назначается указами президентов России и Казахстана. В городе функционируют российские органы власти, в том числе городская администрация, муниципальные предприятия, а также учреждения и структуры, обеспечивающие правопорядок. Казахстан имеет на комплексе специального представителя президента Казахстана и представительства своих силовых структур, через которые проводится координация и взаимодействие между российскими и казахстанскими государственными органами и силовыми министерствами.