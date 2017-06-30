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11:23 (мск), источник: Интерфакс

Работникам Байконура рекомендовали сделать прививки от чумы

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU — В связи с выявлением чумы у грызунов близ города Байконура руководству одноименного космического комплекса рекомендовано провести дезинфекцию территории и вакцинировать сотрудников, сообщила пресс-служба комитета охраны общественного здоровья Минздрава Казахстана.

Источник: AP 2017

Согласно информации ведомства, распространенной в пятницу, в рамках планового мониторинга на территории пяти районов Кызылординской области и Улытауского района Карагандинской области на ограниченном участке в 12 км от города Байконура лабораторными исследованиями «выделены культуры чумы от большой песчанки и блох, а также выявлено 14 грызунов с положительными результатами».

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«О выявленной эпизоотии было проинформировано руководство комплекса “Байконур”, которому рекомендовано провести профилактическую дезинсекцию территории и вакцинацию работников», — говорится в сообщении.

Аналогичная информация направлена акиму (главе администрации) Кармакшинского района и руководству ветеринарной службы.

«Силами Жосалинского отделения Кызылординской противочумной станции проводятся дезинсекционная обработка территории площадью 4 кв. км для создания защитной зоны, а также санитарно-просветительная работа среди населения», — отмечают в комитете.

Подчеркивается, что заболеваний чумой среди домашних животных и населения не зарегистрировано.

В пресс-службе отметили, что данная ситуация является штатной, аналогичные эпизоотии выявляются ежегодно и при их выявлении проводится комплекс профилактических мер.

На территории стран СНГ более 2 млн кв. км являются энзоотичными по чуме. В Казахстане таковыми являются восемь областей (Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Мангистауская, Южно-Казахстанская, частично Карагандинская, Восточно-Казахстанская).

Чума — природно-очаговое инфекционное заболевание. В природных очагах источниками инфекции являются грызуны — сурки, суслики и песчанки, мышевидные грызуны. Переносчиками являются преимущественно членистоногие, в частности блохи.

В Казахстане с 2003 года случаев заболеваемости чумой среди населения не зарегистрировано.

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Комплекс «Байконур», арендованный Российской Федерацией у Казахстана, состоит из двух частей: города и одноименного космодрома. На космодроме имеются пусковые установки для пуска ракет тяжелого («Протон»), среднего («Зенит» и «Союз») и легкого классов («Днепр», «Стрела»), а также монтажные корпуса для подготовки ракет, разгонных блоков и спутников. На космодроме две заправочных станции, четыре измерительных пункта, развитая сеть дорог. В 2015 году с Байконура было проведено 18 пусков, в 2016-м — 11 пусков. В планах на 2017-й год — выполнение примерно полутора десятков пусков.

В городе Байконур проживает более 76 тыс. человек, из них около 60% — граждане Казахстана, около 37% — граждане России. Глава администрации Байконура назначается указами президентов России и Казахстана. В городе функционируют российские органы власти, в том числе городская администрация, муниципальные предприятия, а также учреждения и структуры, обеспечивающие правопорядок. Казахстан имеет на комплексе специального представителя президента Казахстана и представительства своих силовых структур, через которые проводится координация и взаимодействие между российскими и казахстанскими государственными органами и силовыми министерствами.

Комментарии
1
Сергей Костенко
Биологическая война???
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