Работникам Байконура рекомендовали сделать прививки от чумы

Согласно информации ведомства, распространенной в пятницу, в рамках планового мониторинга на территории пяти районов Кызылординской области и Улытауского района Карагандинской области на ограниченном участке в 12 км от города Байконура лабораторными исследованиями «выделены культуры чумы от большой песчанки и блох, а также выявлено 14 грызунов с положительными результатами».
«О выявленной эпизоотии было проинформировано руководство комплекса “Байконур”, которому рекомендовано провести профилактическую дезинсекцию территории и вакцинацию работников», — говорится в сообщении.
Аналогичная информация направлена акиму (главе администрации) Кармакшинского района и руководству ветеринарной службы.
«Силами Жосалинского отделения Кызылординской противочумной станции проводятся дезинсекционная обработка территории площадью 4 кв. км для создания защитной зоны, а также санитарно-просветительная работа среди населения», — отмечают в комитете.
Подчеркивается, что заболеваний чумой среди домашних животных и населения не зарегистрировано.
В пресс-службе отметили, что данная ситуация является штатной, аналогичные эпизоотии выявляются ежегодно и при их выявлении проводится комплекс профилактических мер.
На территории стран СНГ более 2 млн кв. км являются энзоотичными по чуме. В Казахстане таковыми являются восемь областей (Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Мангистауская, Южно-Казахстанская, частично Карагандинская, Восточно-Казахстанская).
Чума — природно-очаговое инфекционное заболевание. В природных очагах источниками инфекции являются грызуны — сурки, суслики и песчанки, мышевидные грызуны. Переносчиками являются преимущественно членистоногие, в частности блохи.
В Казахстане с 2003 года случаев заболеваемости чумой среди населения не зарегистрировано.
Комплекс «Байконур», арендованный Российской Федерацией у Казахстана, состоит из двух частей: города и одноименного космодрома. На космодроме имеются пусковые установки для пуска ракет тяжелого («Протон»), среднего («Зенит» и «Союз») и легкого классов («Днепр», «Стрела»), а также монтажные корпуса для подготовки ракет, разгонных блоков и спутников. На космодроме две заправочных станции, четыре измерительных пункта, развитая сеть дорог. В 2015 году с Байконура было проведено 18 пусков, в 2016-м — 11 пусков. В планах на 2017-й год — выполнение примерно полутора десятков пусков.
В городе Байконур проживает более 76 тыс. человек, из них около 60% — граждане Казахстана, около 37% — граждане России. Глава администрации Байконура назначается указами президентов России и Казахстана. В городе функционируют российские органы власти, в том числе городская администрация, муниципальные предприятия, а также учреждения и структуры, обеспечивающие правопорядок. Казахстан имеет на комплексе специального представителя президента Казахстана и представительства своих силовых структур, через которые проводится координация и взаимодействие между российскими и казахстанскими государственными органами и силовыми министерствами.