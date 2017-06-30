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12:41 (мск), источник: Uralpress.ru

На станции Челябинск-Главный обнаружили утечку соляной кислоты

На станции «Челябинск-Главный» ЮУЖД 29 июня обнаружили утечку из емкости с соляной кислотой. Течь удалось устранить, пострадавших людей нет. На движение поездов и инцидент не повлиял.

Источник: Uralpress.ru

О случившемся сообщается в оперативной сводке Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Челябинска. Утечка кислоты (60−70 капель в минуту) происходила через запорную арматуру емкости. Кислота находилась на железнодорожной платформе в трех металлических контейнерах в емкостях типа «еврокуб». Грузовой состав следовал по маршруту Самара — Усть-Кут.

«Вагон-контейнер отбуксировали на станцию Челябинск-Грузовой для осмотра и устранения течи. При осмотре и разгрузке контейнера емкость, из которой происходила утечка, была обнаружена, путем протяжки запорной арматуры течь устранена. Контейнер отправлен далее путем следования получателю», — сообщает ведомство.

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