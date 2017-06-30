На станции Челябинск-Главный обнаружили утечку соляной кислоты
На станции «Челябинск-Главный» ЮУЖД 29 июня обнаружили утечку из емкости с соляной кислотой. Течь удалось устранить, пострадавших людей нет. На движение поездов и инцидент не повлиял.
На станции «Челябинск-Главный» ЮУЖД 29 июня обнаружили утечку из емкости с соляной кислотой. Течь удалось устранить, пострадавших людей нет. На движение поездов и инцидент не повлиял.
О случившемся сообщается в оперативной сводке Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Челябинска. Утечка кислоты (60−70 капель в минуту) происходила через запорную арматуру емкости. Кислота находилась на железнодорожной платформе в трех металлических контейнерах в емкостях типа «еврокуб». Грузовой состав следовал по маршруту Самара —
«Вагон-контейнер отбуксировали на станцию