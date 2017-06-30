Житель Калининградской области 15 лет получал пенсию за умершую мать

Женщина, которая невольно стала участницей денежной махинации, скончалась в марте 2002 года в Белоруссии. Ее сын после всех траурных мероприятий получил справку о смерти. Но, вернувшись в Россию, не стал регистрировать ее на территории Российской Федерации.

«Вместо этого мужчина, обладая нотариальной доверенностью, вероятно на тот момент времени уже недействительной, предоставил в финансовую организацию необходимые документы для получения ежемесячных пенсионных выплат на имя умершей матери», — сообщили в полиции.

В итоге ежемесячно он получал денежную выплату за свою мать. Всего — 2 млн 358 тысяч рублей.

Против пенсионера возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Следствие продолжается.