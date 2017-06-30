Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Синоптики: "ветхозаветная" гроза идет на Москву и "ураган века"
Что вы помните из школьного курса биологии: тест
В России запускают новую жилищную программу
10-летний мальчик прославился благодаря записке на коробке
"Пришло время": экс-посол США в НАТО сделал заявление о России
Фото дня: Роналду показал новорожденных детейИз-за рождения детей Роналду даже пропустит матч за 3-е место на Кубке Конфедераций в России
Стало известно о состоянии Владимира Этуша
Алексей Воробьев резко похудел ради роли в американском сериале
Пять способов трансформировать свой автомобиль
В Уфе показали автозаки повышенной комфортности
53-летняя жена Крутого в белом купальнике очаровала Сеть - СМИ
СМИ о том, от чего умер солист "Иванушек" Яковлев
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
41-летняя азиатка выглядит феноменально молодо (фото)
СМИ объяснили, почему на Украине столкнулись ветераны и крестьяне
48-летняя Блёданс полностью разделась в ролике
В самолете, летевшем из России в Турцию, произошла драка
После жалобы Путину уволили 150 работников фирмы
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
21Открытие Московского международного кинофестиваля
14:03 (мск), источник: АиФ Калининград

Житель Калининградской области 15 лет получал пенсию за умершую мать

Житель Калининградской области 15 лет получал пенсию за умершую мать. За эти годы 70-летний мужчина незаконно «заработал» более 2,3 млн рублей. Обман вскрыл местный участковый, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Источник: Аргументы и факты

Женщина, которая невольно стала участницей денежной махинации, скончалась в марте 2002 года в Белоруссии. Ее сын после всех траурных мероприятий получил справку о смерти. Но, вернувшись в Россию, не стал регистрировать ее на территории Российской Федерации.

«Вместо этого мужчина, обладая нотариальной доверенностью, вероятно на тот момент времени уже недействительной, предоставил в финансовую организацию необходимые документы для получения ежемесячных пенсионных выплат на имя умершей матери», — сообщили в полиции.

В итоге ежемесячно он получал денежную выплату за свою мать. Всего — 2 млн 358 тысяч рублей.

Против пенсионера возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Следствие продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сила Балтийского флота. Фото
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
Футболисты сборной Германии в восторге от России
В Кремле сообщили о начале подготовки встречи Путина и Трампа
Разработчик назвал стоимость российского аналога «Мистраля»
СМИ узнали подробности проверок на прямых рейсах из РФ в США
Ливень и град обрушились на Москву и Подмосковье (фото)
В Киеве сообщили о задержании российских пограничников
Спорт
Германия соблюдает правила Сборная Германии разгромила в полуфинале Кубка конфедераций команду Мексики, в очередной раз подтвердив постулат легендарного нападающего сборной Англии Гари Линекера
Авто
В Японии нашли трехосный «Гелендеваген» за $9 000 (видео) В сети появились фотографии и видеозаписи, героем которых стал шестиколесный вездеход, стоимость которого, как сообщается, составляет скромные $9 000
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Безрукова, Навка, Мути с дочерью: звезды на закрытии ММКФ Жюри 39-го Московского международного кинофестиваля наградило победителей
Недвижимость
Как продать или купить гараж?
Сергей Полонский пообещал вернуть деньги обманутым дольщикам
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
Владельцы магазинов пытаются заработать на программе реновации
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Ксения Собчак рассмешила соцсети забавным фото мужа и сына Максим Виторган выбрал необычный ракурс для снимка с сыном.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь