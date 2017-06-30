В Башкирии плотник сорвался с крыши и погиб

Причины случившегося расследовала региональная Гострудинспекция. Выяснилось, что работник не использовал средств защиты от падения с высоты, отсутствовал должный контроль со стороны ответственных лиц, также неудовлетворительной признана организация производства работ. Кроме того, выявлены нарушения в части проведения обучения по охране труда, на рабочих местах не было организовано проведение специальной оценки условий труда.

Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 250 тысяч руб.