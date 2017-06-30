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12:36 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии плотник сорвался с крыши и погиб

УФА, 30 июн 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. С работником одного из предприятий города Ишимбая произошел несчастный случай со смертельным исходом. 1 июня плотник-кровельщик при проведении проверки кровли на наличие оторванных кусков шифера и досок наступил на незакрепленный элемент крыши и сорвался с высоты. Мужчина получил множество несовместимых с жизнью травм и скончался.

Причины случившегося расследовала региональная Гострудинспекция. Выяснилось, что работник не использовал средств защиты от падения с высоты, отсутствовал должный контроль со стороны ответственных лиц, также неудовлетворительной признана организация производства работ. Кроме того, выявлены нарушения в части проведения обучения по охране труда, на рабочих местах не было организовано проведение специальной оценки условий труда.

Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 250 тысяч руб.

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