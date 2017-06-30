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13:56 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Карантин из-за бешеной собаки установлен в Кстовском районе

Больное животное выявили в селе Татинец.

Карантин из-за бешеной собаки установлен в Кстовском районе, сообщает Россельхознадор по Нижегородской области.

Собаку, контактировавшую с людьми, выявили в селе Татинец. В состав угрожаемой зоны вошли следующие населённые пункты: село Ачапное, деревни Малиновка, Слопинец, Чеченино, Абатурово.

Карантин установлен в районе до 25 августа. В 2017 году на территории Кстовского района это первый зарегистрированный случай бешенства среди животных, в 2016 году их было пять.

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