Карантин из-за бешеной собаки установлен в Кстовском районе, сообщает Россельхознадор по Нижегородской области.

Собаку, контактировавшую с людьми, выявили в селе Татинец. В состав угрожаемой зоны вошли следующие населённые пункты: село Ачапное, деревни Малиновка, Слопинец, Чеченино, Абатурово.

Карантин установлен в районе до 25 августа. В 2017 году на территории Кстовского района это первый зарегистрированный случай бешенства среди животных, в 2016 году их было пять.