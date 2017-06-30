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14:00 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

СК проводит проверку по факту смерти застреленного полицейским водителя в Балахнинском районе Нижегородской области

Водитель автомобиля погиб в результате полицейской погони в Балахнинском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону 30 июня 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По предварительным данным, утром 24 июня в Сормовском районе Нижнего Новгорода сотрудники полиции начали преследовать автомобиль ВАЗ-21099, который неоднократно нарушил правила дорожного движения. На федеральной трассе между Чкаловском и Балахной преследование автомобиля осуществляли уже три экипажа сотрудников ДПС.

В ходе погони один из полицейских применил табельное оружие. В результате 30-летний водитель автомобиля получил огнестрельное ранение в голову, после чего автомобиль совершил столкновение с опорой ЛЭП. В результате аварии пассажир автомобиля получил переломы рук и ног. 25 июня 2017 года водитель скончался от полученного ранения в районной больнице.

По предварительным данным, оба пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения; а также значительно превысили разрешённую скорость движения.

В ходе доследственной проверки следователи дадут юридическую оценку действиям сотрудника полиции, применившего табельное оружие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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