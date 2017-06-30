Лоджию в новостройке Краснодара едва не разрушил порыв ветра
Не рухнула, но была на волоске. В одной из новостроек Краснодара в Комсомольском микрорайоне выдавило кирпичную стену, будто картонную.
Не рухнула, но была на волоске. В одной из новостроек Краснодара в Комсомольском микрорайоне выдавило кирпичную стену, будто картонную.
По словам владельца квартиры, перед этим
Теперь за дело взялись строители, сотрудники компании, которая и возводила дом. Им предстоит полностью переделать стенку. Территория с опасной стороны дома огорожена. По словам местных жителей, многоэтажка сдана в 2015 году.
— Я приехал домой, смотрю: толпа людей стоит. Стало интересно. Посмотрел наверх, а там выдавило кусок балкона. Все ждали, что рухнет, но обошлось, — рассказал Олег Салюков, очевидец.