Два человека утонули в водоемах Нижегородской области за 29 июня

Так, из р. Оки в районе ул. Суздальской в Ленинском районе Нижнего Новгорода силами работников аварийно-спасательного отряда было извлечено тело мужчины. Личность погибшего устанавливают полицейские. Тело 34-летнего мужчины спасатели извлекли из р. Волги в районе пансионата «Волга» в р.п. Лукино Балахнинского района. Предположительно, оба человека утонули, купаясь, в необорудованных местах.

Напомним, что в июне 2017 года Заксобрание одобрило увеличение штрафов за купание в запрещенных для этого местах.