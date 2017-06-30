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14:12 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Два человека утонули в водоемах Нижегородской области за 29 июня

Два человека утонули в водоемах Нижегородской области за 29 июня 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Так, из р. Оки в районе ул. Суздальской в Ленинском районе Нижнего Новгорода силами работников аварийно-спасательного отряда было извлечено тело мужчины. Личность погибшего устанавливают полицейские. Тело 34-летнего мужчины спасатели извлекли из р. Волги в районе пансионата «Волга» в р.п. Лукино Балахнинского района. Предположительно, оба человека утонули, купаясь, в необорудованных местах.

Напомним, что в июне 2017 года Заксобрание одобрило увеличение штрафов за купание в запрещенных для этого местах.

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