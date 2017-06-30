Два человека утонули в водоемах Нижегородской области за 29 июня
Два человека утонули в водоемах Нижегородской области за 29 июня 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
Два человека утонули в водоемах Нижегородской области за 29 июня 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
Так, из р. Оки в районе ул. Суздальской в Ленинском районе Нижнего Новгорода силами работников
Напомним, что в июне 2017 года Заксобрание одобрило увеличение штрафов за купание в запрещенных для этого местах.