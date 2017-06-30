Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бари Алибасов о смерти экс-солиста "Иванушек"
5 супертехнологий лечения рака, доступных уже сегодня
В России запускают новую жилищную программу
Эксперт рассказал, почему страны НАТО на самом деле боятся РФ
Ситуация в Крыму обеспокоила министров обороны стран НАТО
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
Что мы знаем о Михалине Ольшанской: 7 фактов к 25-летию актрисы
Умер исполнитель главной роли в «Девушке с татуировкой дракона»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
53-летняя жена Крутого в белом купальнике очаровала Сеть - СМИ
СМИ о том, от чего умер солист "Иванушек" Яковлев
Любимый турецкий актер российских женщин женился (фото)
Паулина Андреева затмила всех на закрытии ММКФ (фото)
СМИ объяснили, почему на Украине столкнулись ветераны и крестьяне
48-летняя Блёданс полностью разделась в ролике
Как поделить с соседями тамбур в подъезде
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Фоторепортажи
12Акции памяти прошли в день начала Великой Отечественной войны
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
15:37 (мск), источник: ТАСС

Более 30 авиарейсов задержаны, еще три отменены в аэропортах Москвы

Ранее ГУ МЧС столицы распространило экстренное предупреждение о непогоде в Московском регионе.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Тридцать один рейс задержан, еще три отменены в аэропортах Москвы, об этом свидетельствуют данные портала «Яндекс. Расписание».

Читайте также
Молния ударила в два самолета на подлете к Москве

Так, по данным на 13:14 мск, в столичном аэропорту Домодедово задержаны 17 рейсов, еще три отменены. В аэропорту Шереметьево задерживаются 14 рейсов. Еще три рейса задерживаются во Внукове, что следует из данных онлайн-табло аэропорта.

По данным авиационного портала Flightradar24.com, в аэропорту Домодедово задержаны 28% пребывающих рейсов (с задержкой в среднем в 5 минут) и 69% вылетающих (среднее время задержки — 21 минута). В Шереметьеве задержан 21% прибывающих рейсов (с задержкой в 5 минут) и 46% вылетающих рейсов (время задержки составляет 14 минут). Во Внукове задержаны 33% прибывающих рейсов (среднее время задержки — 9 минут) и 47% вылетов (время задержки — 13 минут).

Ранее столичное ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение об усилении ветра до 19−24 м/с. Днем и вечером 30 июня, ночью 1 июля в Москве, по данным ведомства, ожидаются сильный дождь, гроза, град.

Справка
Спасайтесь правильно: как вести себя в городе при ураганеЧто делать, чтобы уберечь свое здоровье и имущество при стихийном бедствии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Россия продлила контрсанкции до конца 2018 года
В аэропортах Москвы из-за непогоды задержали более 30 рейсов
Россия продлила контрсанкции до конца 2018 года
Россия на полтора года продлила ответные меры на санкции Запада
Футболисты сборной Германии в восторге от России
Ливень и град обрушились на Москву и Подмосковье (фото)
Разработчик назвал стоимость российского аналога «Мистраля»
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
В Кремле сообщили о начале подготовки встречи Путина и Трампа
В Киеве сообщили о задержании российских пограничников
Спорт
Германия соблюдает правила Сборная Германии разгромила в полуфинале Кубка конфедераций команду Мексики, в очередной раз подтвердив постулат легендарного нападающего сборной Англии Гари Линекера
Авто
Тропические ливни над Москвой: реакция соцсетей На Москву и Подмосковье 30 июня обрушился сильнейший ливень, сопровождавшийся грозой и градом
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Безрукова, Навка, Мути с дочерью: звезды на закрытии ММКФ Жюри 39-го Московского международного кинофестиваля наградило победителей
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Как покрасить кирпичную кладку: 9 тонкостей
Как поделить с соседями тамбур в подъезде?
В России запускают новую жилищную программу
Леди
Месси боб: главная прическа лета 2017 Вот увидите, к концу лета стрижку «месси боб» будет носить если не каждая вторая девушка, то каждая третья — уж точно. А пока расскажем, что это за прическа такая.
Дети
Ксения Собчак рассмешила соцсети забавным фото мужа и сына Максим Виторган выбрал необычный ракурс для снимка с сыном.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь