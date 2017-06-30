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14:15 (мск), источник: VN.ru

КамАЗ въехал в машину из свадебного кортежа

Грузовик-длинномер протаранил украшенную Lada Kalina, водитель которой спешил на свадьбу, сообщает новосибирский «Автоспас».

Участники ДТП двигались по Мочищенскому шоссе в сторону улицы Кубовая, Kalina ехала в правом ряду, а КамАЗ — в левом. Ближе к перекрестку с улицей Кедровой грузовик начал перестраиваться в правый ряд, не заметил седан и смял тому всю левую сторону.

После столкновения легковушку протащило еще несколько метров, развернуло и выдавило в левый ряд. Как пояснил водитель Lada, он ехал на свадьбу, но планы пришлось изменить, так как после аварии машина оказалась «не на ходу».

Стоит отметить, что грузовики порой бывают не только разрушителями, но и участниками свадебных кортежей. В 2016 году в Новосибирске прошла свадьба водителей цементных миксеров, в кортеже которых ехали четыре украшенные шариками и лентами бетономешалки.

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