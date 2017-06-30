В Краснодаре краевой суд вынес приговор членам банды Армена Каневского

Окончательная точка в обширном уголовном деле поставлена 30 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Члены кубанской группировки известного «вора в законе» признаны виновными в бандитизме, убийствах и вымогательствах.

Банда Арутюняна действовала на территории Краснодарского края с конца 1990-х годов и отличалась жесткой иерархией, дисциплиной и дерзостью совершаемых преступлений. О преступлениях банды ранее сообщал «Югополис».

Глава банды Армен Арутюнян (Армен Каневский) в 2010 году был осужден за организацию особо тяжкого преступления, в декабре того же года он умер в больнице ИТК N 2 Астраханской области. В связи со смертью уголовное дело в отношении него было прекращено.