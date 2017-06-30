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18:21 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волжском на молодую мать завели дело за разгульный образ жизни

Уголовное дело завели в Волжском на молодую мать, ведущую разгульный образ жизни.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, 28-летняя местная жительница давно попала в поле зрения полиции. Женщина злоупотребляла спиртным, причем часто в присутствии своего 9-летнего сына, ребенка не воспитывала и при этом надолго оставляла его бабушке, уезжая по личным делам.

С марта 2017 года волжанка стояла на учете, а через два месяца стражам порядка стало известно, что женщина так и не занялась воспитанием ребенка, и более того — избила его.

Дело в отношении волжанки возбудили дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Свою вину она признала. В настоящее время решается вопрос о лишении ее родительских прав.

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