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15:38 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани к зданию министерства культуры РТ съехались пожарные

В здании министерства культуры РТ произошло короткое замыкание с задымлением. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

— Возгорания в помещении не было. В результате инцидента никто не пострадал, — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что сообщение о задымлении в здании по улице Пушкина 66/33 поступило в 12.43. В 12.49 на место прибыли пожарные.

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