В Казани к зданию министерства культуры РТ съехались пожарные
В здании министерства культуры РТ произошло короткое замыкание с задымлением. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
В здании министерства культуры РТ произошло короткое замыкание с задымлением. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
— Возгорания в помещении не было. В результате инцидента никто не пострадал, — сообщили в ведомстве.
Сообщается, что сообщение о задымлении в здании по улице Пушкина 66/33 поступило в 12.43. В 12.49 на место прибыли пожарные.