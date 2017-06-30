Грабитель в медицинской маске получил 3 года условно за разбойное нападение

Лискинский райсуд приговорил 19-летнего жителя села Копанище к 3 годам лишения свободы условно за разбойное нападение на продавца, сообщила корреспонденту РИА «Воронеж» помощник председателя суда Наталья Серикова в пятницу, 30 июня.

По данным следствия, юноша приехал в Лиски из села заранее. Парень в медицинской маске на лице зашел в магазин в 21:30 29 марта 2017 года. Угрожая пневматическим пистолетом, протянул продавцу записку с требованием отдать деньги. В кассе было 5 тыс. рублей. Женщина вернула записку и отказалась отдать выручку. Продавец также сказала парню, что успела нажать на тревожную кнопку. Сельчанин пытался убежать. Его задержали. Выяснилось, что пистолет, которым он угрожал женщине, был не заряжен.

Юноша признал вину. Суд при вынесении приговора учел, что ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Парень получил 3 года условно за разбой с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья (ч.1 ст. 162 УК РФ).