Сотрудники полиции спасли семью из горящего дома в Иркутске

Огонь заметили сотрудники ППС, которые в это время патрулировали улицы. Направившись к горящему зданию, они по рации сообщили о ЧП коллегам. Местные жители рассказали полицейским, что в объятой огнём части дома никто не живёт, зато в смежной квартире находится семья. Инспекторы вошли в задымлённое помещение, где обнаружили спящими пожилую пару и молодую девушку. Правоохранители помогли выйти из здания двоим, затем на руках вынесли мужчину, который самостоятельно не мог передвигаться. Через несколько минут огонь перекинулся на квартиру спасённых.

— Дом разделен на две части. В одной из квартир проживают граждане. Пройдя внутрь, увидели, что две женщины выбегают, но в доме, сказали, находится мужчина. Зайдя в дом, увидели, что там находится мужчина, который не осознает, что происходит. Подбежав к нему и взяв его под руки, мы стали его выводить, — говорит лейтенант полиции Тимур Давлатов.