В Краснодаре заключили под стражу устроившего резонансное ДТП подростка
В Краснодаре суд на два месяца арестовал 17-летнего подростка, который сбил пятерых дорожных работников.
В Краснодаре суд на два месяца арестовал 17-летнего подростка, который сбил пятерых дорожных работников.
30 июня Прикубанским районным судом подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 августа. Об этом порталу Юга.ру сообщили в
Как сообщали Юга.ру, на улице Дзержинского в районе улицы Талалихина 29 июня произошло ДТП. По предварительным данным, 17-летний водитель Land Rover столкнулся со стоящим автомобилем дорожной службы. После столкновения машина наехала на пятерых дорожных рабочих, ее отбросило на стоящий автомобиль ВАЗ-21120. Land Rover загорелся. В результате аварии погиб 40-летний мужчина, пострадали еще четверо рабочих и сам водитель.