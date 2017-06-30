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17:06 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре заключили под стражу устроившего резонансное ДТП подростка

В Краснодаре суд на два месяца арестовал 17-летнего подростка, который сбил пятерых дорожных работников.

Источник: ЮГА.ру

30 июня Прикубанским районным судом подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 августа. Об этом порталу Юга.ру сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, на улице Дзержинского в районе улицы Талалихина 29 июня произошло ДТП. По предварительным данным, 17-летний водитель Land Rover столкнулся со стоящим автомобилем дорожной службы. После столкновения машина наехала на пятерых дорожных рабочих, ее отбросило на стоящий автомобиль ВАЗ-21120. Land Rover загорелся. В результате аварии погиб 40-летний мужчина, пострадали еще четверо рабочих и сам водитель.

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